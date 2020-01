CorSport: ad Ancelotti interessa Allan, ma se ne parlerà in estate (Di martedì 21 gennaio 2020) Il Corriere dello Sport scrive che Allan interessa ad Ancelotti. Sono molti i corteggiatori del Brasiliano, e tra questi c’è da annoverare anche l’Everton “ed è chiaro, persino banale sottolinearlo, che agli inglesi l’attrazione fatale sia stata (anche) agevolata da ciò che Carlo Ancelotti sa del suo mediano dell’anno e mezzo di Napoli”. Ma l’interesse non è immediato, continua il quotidiano sportivo. “Tra i codici etici e i patti scritti o convenuti, esiste anche una sorta di patto di non belligeranza: Allan all’Everton è un’occasione, eventualmente futura, che non verrà avanzata da Ancelotti, che potrà semmai essere sostenuto – nel caso in cui il ciclo del brasiliano debba essere considerato concluso – direttamente dal management del calciatore”. Per ora Allan parla con il Napoli per il suo rinnovo. “Poi, chissà se in estate altro potrà accadere… Nel listino dei sogni dell’Everton, ... ilnapolista

