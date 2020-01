Coronavirus primo occidentale contagiato: i sintomi della nuova Sars (Di martedì 21 gennaio 2020) Chiamata anche polmonite cinese, il Coronavirus si sta diffondendo sempre di più nei paesi orientali. Presto potrebbe arrivare anche in Europa Coronavirus (Fonte: Pixabay) Tra i nuovi mali del 2020 c’è il Coronavirus, chiamata anche Polmomite Cinese, nuova Sars o Polmonite Wuham (località nel cuore della Cina in cui si sono registrati i primi casi). La sua diffusione è stata rapida e ad oggi è stata riscontrata in altri tre paesi del continente asiatico (Giappone, Corea del Sud e Thailandia). Come era preventivabile, si è registrato il primo caso anche per un cittadino occidentale. Si tratta di Ash Shorley un turista britannico di 32 anni, che era in viaggio in Thailandia. In questo momento sta lottando tra la vita e la morte in un ospedale di Phuket. Ha perso ben 32 chili a causa della malattia, ma secondo alcuni esperti medici potrebbe trattarsi ... chenews

giuno73 : RT @ultimenotizie: Il primo 'salto' del #coronavirus dall'animale nell'uomo avvenne nel 2002, con la Sars, che secondo l'Oms tra il 2002 e… - lunaaurora70 : RT @Veylart: Gente che si lamentava del primo ventennio del secolo. È iniziato il secondo con Trump che manda a puttane delicati equilibri… - xweyn : RT @Veylart: Gente che si lamentava del primo ventennio del secolo. È iniziato il secondo con Trump che manda a puttane delicati equilibri… -