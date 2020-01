Coronavirus, la Corea del Nord chiude i confini ai turisti: misura precauzionale adottata temporaneamente (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La Corea del Nord ha temporaneamente chiuso le sue frontiere ai turisti per scongiurare la diffusione entro i suoi confini del misterioso Coronavirus responsabile della morte di almeno 6 persone e del contagio di molte altre centinaia in Cina e in altri Paesi vicini. Lo ha annunciato un tour operator. Young Pioneer Tours ha dichiarato che il divieto ai turisti sarà in vigore “temporaneamente” come misura di “precauzione”: “A partire da mercoledì 22 gennaio, la Corea del Nord chiuderà temporaneamente i suoi confini a tutti i turisti stranieri come precauzione contro il Coronavirus. Ulteriori dettagli devono ancora essere confermati dai nostri partner di viaggio nella Corea del Nord e continueremo a fare tutti gli annunci futuri sul nostro sito Web”. Un altro tour operator che viaggia in Corea del Nord, Koryo Tours, ha twittato su “possibili ... meteoweb.eu

