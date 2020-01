Coronavirus, il primo caso negli Stati Uniti dopo i 6 morti in Cina: “Uomo in condizioni stabili. Viene da Wuhan” (Di martedì 21 gennaio 2020) È ricoverato in isolamento al Providence Regional Medical Center di Everett, nello stato di Washington e le sue condizioni sono stabili. Il misterioso Coronavirus – simile alla Sars e che in Cina ha già ucciso sei persone – è stato intercettato per la prima volta anche negli Stati Uniti: ad essere stato colpito è un uomo. Residente nella Snohomish County, era rientrato a Washington da Wuhan, il focolaio dove si è diffuso il virus. L’uomo avrebbe detto però di non essere stato nel mercato centrale della città cinese, dove sono messi in vendita pesci ed animali selvatici, considerato l’origine del virus. Fonti al Washington Post precisano che l’uomo è arrivato negli Usa la scorsa settimana prima dell’avvio da parte delle autorità sanitarie federali di controlli sui viaggiatori in arrivo dalla città cinese di Wuhan, focolaio dove si è diffuso il virus, negli aeroporti ... ilfattoquotidiano

