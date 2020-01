Coppia morta | lei e lui scomparsi lo stesso giorno dopo 65 anni (Di martedì 21 gennaio 2020) Una Coppia morta nello stesso giorno, succede a Jack e Harriet, che dopo 65 anni di amore intenso e di matrimonio lasciano questo mondo a poche ore di distanza l’una dall’altro. Una Coppia morta dopo 65 anni di matrimonio, nello stesso giorno. È la storia di Jack e Harriet Morrison, che si conobbero durante una … L'articolo Coppia morta lei e lui scomparsi lo stesso giorno dopo 65 anni è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

wolfstellation : *rifanno the o.c. su la5* persona random su twitter: come facevate a preferire ryan e marissa?? seth e summer l’un… - msargentini : La donna che vedete nella foto era una madre surrogata californiana, è morta dando alla luce un bambino per una cop… - fefe2590 : RT @ILA_emme: Raga sarò impopolare ma.. IO SPERAVO LA MORTA FOSSE LA MOGLIE COSÌ DA FORMARE LA COPPIA MAX - SHARPE ...???? #NewAmsterdam -