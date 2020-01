Coppa Italia – Un Napoli-Lazio di fantozziana memoria finisce 1-0, legni e gol annullati: le pagelle (Di martedì 21 gennaio 2020) Napoli-Lazio – E’ il Napoli la prima semifinalista della Coppa Italia. Al San Paolo un’ottima Lazio si arrende alla sfortuna. Pronti via è Insigne ad inventarsi il gol del vantaggio: dribbling su un Luiz Felipe tutt’altro che impeccabile e destro piazzato in buca d’angolo. La Lazio reagisce subito con Caicedo che conquista un calcio di rigore per il fallo si Hysaj. Dal dischetto va Immobile che però scivola e calcia alto. Incredibile errore, nettamente dettato dalle pessime condizioni del terreno di gioco. Al minuto 19 il Napoli resta in 10 per il doppio giallo a Hysaj. Clamorosa ingenuità del terzino albanese. Ingenuità che ripete poco dopo Lucas Leiva. Il brasiliano manda a quel paese l’arbitro e ristabilisce la parità numerica. Nella ripresa succede di tutto. Gol annullato a Immobile, poi palo di Milik. All’84° Immobile colpisce la ... calcioweb.eu

CarloCalenda : La politica in Italia è arte mistica. Per praticarla non devi innanzitutto essere un “tecnico”, cioè saper fare qua… - GOAL_ID : 25 musim, 1 klub, 25 trofi, 1 Paolo Maldini ?? ?????????????? Serie A ?? Coppa Italia ?????????? Supercoppa Italiana ?????????? Europ… - sscnapoli : ?? #NapoliLazio, sarà diretta dall'arbitro #Massa di Imperia ?? -