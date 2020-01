Coppa Italia, passa il Napoli contro la Lazio: decide il gol di Insigne, due espulsi (Di martedì 21 gennaio 2020) Due cartellini rossi, un rigore sbagliato da Immobile, un’altra rete annullata. Ma alla fine a decidere il primo quarto di finale di Coppa Italia è stato il bellissimo gol di Lorenzo Insigne, realizzato dopo appena due minuti di gioco, che ha regalato al Napoli l’accesso alla semifinale ed eliminato la Lazio. Una vittoria sporca, ma comunque ossigeno per Gennaro Gattuso che aveva bisogno di un segnale dopo la sconfitta con la Fiorentina in campionato. L'articolo Coppa Italia, passa il Napoli contro la Lazio: decide il gol di Insigne, due espulsi proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

