Coppa Italia, Napoli-Lazio: le probabili formazioni (Di martedì 21 gennaio 2020) Coppa Italia, Napoli-Lazio: le probabili formazioni. Simone Inzaghi senza Luis Alberto. Gattuso lascia a casa Allan. Napoli – Coppa Italia, Napoli-Lazio: formazioni, risultato e marcatori. I quarti di finale di Coppa Italia si aprono con la sfida tra i partenopei (in crisi) e la Lazio. Coppa Italia, le probabili formazioni di Napoli-Lazio Simone Inzaghi si affida alla migliore formazione possibile per cercare di centrare la semifinale. Assente Luis Alberto mentre resta in dubbio Correa. In difesa dovrebbe tornare dal 1′ Luis Alberto. Nel Napoli Gattuso potrebbe lanciare dal 1′ Llorente in attacco. In difesa chance per Di Lorenzo centrale. Demme al posto di Allan. (IL TABELLONE) Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Llorente, Lozano. All. Gattuso Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, ... newsmondo

