Commissari ex Ilva: con disimpegno Mittal impatto su Pil di 3,5 miliardi, capitalismo d’assalto su occupazione (Di martedì 21 gennaio 2020) "Le conseguenze economiche attivate dal disimpegno di ArcelorMittal (il fallimento del progetto di preservazione e rilancio dei rami d'azienda) porterebbero in se' a un impatto economico pari a una riduzione del Pil di 3,5 miliardi di euro, pari allo 0,2% del Pil italiano e allo 0,7% del Pil del Mezzogiorno". E' quanto si legge nella memoria dei Commissari Ilva in amministrazione straordinaria, depositata nella tarda serata di ieri al tribunale civile di Milano nell'ambito del procedimento d'urgenza avviato dai Commissari stessi per impedire il disimpegno di ArcelorMittal. Per i legali dei Commissari, Giorgio De Nova, Enrico Castellani e Marco Annoni, "qualsiasi ipotesi di restitutio in integrum di tipo risarcitorio sarebbe in concreto irrealizzabile sia in ragione della natura del danno arrecato, sia sotto quello della complessita' di accertamento dello stesso, sia, infine, sotto il ... ilfogliettone

