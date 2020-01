Come si vota alle elezioni in Emilia-Romagna (Di martedì 21 gennaio 2020) Le elezioni regionali si terranno in Italia domenica 26 gennaio 2020. I seggi per scegliere il presidente della regione e l'assemblea legislativa, eletti direttamente per cinque anni, saranno aperti dalle ore 7 alle 23. Può votare chiunque abbia compiuto 18 anni. Dovrai recarti nel seggio di iscrizi ilfoglio

LegaSalvini : Bonaccini: 'BIBBIANO non c'entra niente, domenica si vota per l'Emilia-Romagna'. Niente da fare, il PD ancora in fu… - LegaSalvini : MENO 5! ++ ELEZIONI IN EMILIA-ROMAGNA: COME SI VOTA ++ Si vota nella sola giornata di DOMENICA 26 GENNAIO (dalle or… - ItaliaViva : Il voto di oggi in commissione giustizia sulla #prescrizione avalla l’approccio giustizialista. Il Pd vota con il M… -