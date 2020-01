Combinata nordica, la Coppa del mondo riparte da Oberstdorf: Costa e Pittin a capo della spedizione azzurra (Di martedì 21 gennaio 2020) La Coppa del mondo di Combinata nordica riparte nel weekend da Oberstdorf (Germania): dal 24 al 26 gennaio, infatti, gli atleti gareggeranno sulle montagne tedesche per la quinta tappa della rassegna. Il team azzurro guidato da Federico Rigoni vedrà in prima fila Samuel Costa e Alessandro Pittin, entrambi vogliosi di migliorare il loro piazzamento all’interno della classifica generale. Il programma della tre giorni tedesca si aprirà con il classico Provisional Competition Round nella giornata di venerdì; si proseguirà poi sabato con una Team Event a partire dalle ore 09.00, mentre domenica una a chiudere sarà una Gundersen: alle ore 10.45 sono previsti i salti dal trampolino, alle 14.10, invece, comincerà la prova di fondo. antonio.lucia@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ... oasport

