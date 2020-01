Clima, la nuova sfida è ‘sequestrare’ il carbonio. Peccato che per ora sia solo un miraggio (Di martedì 21 gennaio 2020) Nel 2018, le Nazioni Unite hanno previsto che, al ritmo attuale delle emissioni di gas serra, il surriscaldamento della Terra supererà un grado e mezzo entro il 2040, se non prima. Per non oltrepassare la soglia dei due gradi canonici, inchiodati sulla croce del pianeta dall’accordo di Parigi del 2015, forse non basta ridimensionare le emissioni, ma dobbiamo lavorare alle cosiddette “emissioni negative”. Uno strumento a due facce, che a Parigi aveva avuto molti sostenitori. Sono hard le tecnologie che aspirano il carbonio dall’aria, catturando e sequestrando (o immagazzinando) la CO2, note con l’acronimo Ccs, Carbon Capture and Storage – o Sequestration). Si tratta del confinamento geologico della CO2 prodotta dai grandi impianti di combustione. Anche nuovi approcci alla silvicoltura e all’agricoltura possono contribuire allo stesso obiettivo, con un approccio più soft e vintage – ... ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : Clima, la nuova sfida è ‘sequestrare’ il carbonio. Peccato che per ora sia solo un miraggio - Noovyis : (Clima, la nuova sfida è ‘sequestrare’ il carbonio. Peccato che per ora sia solo un miraggio) Playhitmusic - - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: IL SEQUESTRO DEL CARBONIO 'Affidarsi esclusivamente a questa tecnologia è frutto di magia' [di Renzo Rosso] -