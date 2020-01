Civitanova-Monza in tv, Coppa Italia volley 2020: orario, programma e streaming (Di martedì 21 gennaio 2020) Mercoledì 22 gennaio si gioca Civitanova-Monza, quarto di finale della Coppa Italia 2020 di volley maschile. All’Eurosuole Forum andrà in scena un’imperdibile partita da dentro o fuori: chi vince si qualifica alla Final Four in programma a Bologna nel weekend del 22-23 febbraio, chi perde verrà eliminato dalla competizione. La Lube, capolista del campionato, ospiterà l’ottava forza della SuperLega al termine del girone d’andata: i Campioni d’Italia partiranno con tutti i favori del pronostico ma dovranno stare attenti a non sottovalutare i brianzoli che possono davvero fare lo sgambetto in qualsiasi occasione. I cucinieri si faranno trascinare dai fuoriclasse Osmany Juantorena, Yoandy Leal, Bruninho per proseguire la caccia al trofeo mentre dall’altra parte della rete si spera di recuperare Bartosz Kurek per giocarsela fino in fondo con ... oasport

