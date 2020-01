Cina: Virus misterioso ha fatto registrare una quarta vittima | si valuta blocco dei flussi (Di martedì 21 gennaio 2020) La Cina annuncia di aver registrato la quarta vittima causata dal Virus misterioso della polmonite, a perdere la vita un uomo di 89 anni. Solo ieri L‘Organizzazione Mondiale della Sanità aveva lanciato l’allarme: “il Virus misterioso cinese si contagia da uomo a uomo”. Oggi si registra la quarta vittima per la ‘polmonite’ killer. Si tratta … L'articolo Cina: Virus misterioso ha fatto registrare una quarta vittima si valuta blocco dei flussi proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

riotta : 2005 l'influenza aviaria allarma il mondo, da noi ne scrive solo @corriere e i soliti quaquaraqua irridono 'In prim… - Agenzia_Ansa : #Cina, altri 17 casi del virus misterioso. Tre sono in gravi condizioni. Timori per le feste del Capodanno lunare… - repubblica : Cina, virus misterioso: 'Confermata la trasmissione da uomo a uomo'. Oms convoca riunione d'emergenza [aggiornament… -