Cina, lanciano un maiale vivo col bungee jumping. Mannoia furiosa: «Schifo, vergogna» (Di martedì 21 gennaio 2020) Un parco a tema è finito nel mirino dei social per aver lanciato un maiale vivo dall’altezza di 68 metri in occasione dell’inaugurazione del nuovo bungee jumping. Il video, che mostrava l’animale di 75 chili legato a un palo, portato in cima a una torre da due uomini e poi lanciato nel vuoto, è diventato virale Il lancio del maiale è avvenuto al parco a tema Meixin Red Wine Town nella città di Chongqing (nel sud-est della Cina) ed è andato in scena anche per festeggiare la fine dell’anno del maiale e l’inizio dell’anno del topo. L’ondata di sdegno per l’iniziativa è stata globale perché l’animale, dopo il salto nel vuoto, apparentemente privo di sensi, è stato portato al macello. Il parco ha replicato agli attacchi social con un comunicato dove si legge: «Accettiamo sinceramente le critiche e i consigli ricevuti e ci scusiamo con il ... open.online

