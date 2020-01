Cina: il misterioso virus che ha già fatto 4 vittime si trasmette da uomo a uomo. L’Oms si riunisce, controlli agli aeroporti (Di martedì 21 gennaio 2020) Il virus proveniente dalla Cina si trasmette da uomo a uomo Adesso è ufficiale: il virus che si è sviluppato in Cina si trasmette da uomo a uomo. A dirlo è un team di esperti della National Health Commission. Il virus, che provoca una malattia simile alla polmonite, in Cina ha già colpito oltre 1500 persone, uccidendone 4. Il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha convocato per il 22 gennaio un comitato d’urgenza a Ginevra per verificare se il ” focolaio rappresenti un’emergenza di salute pubblica di livello internazionale e quali raccomandazioni dovrebbero essere fatte per fronteggiarla”. Il focolaio di questo misterioso virus è stato individuato nella città di Wuhan, ma, l’infezione, ha già superato i confini arrivando a contagiare persone anche in Thailandia, Giappone, Corea del Sud e, forse, ... tpi

