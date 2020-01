Cina, allarme virus: «Si trasmette da uomo a uomo», come si manifesta (Di martedì 21 gennaio 2020) Si fanno sempre più allarmanti i dati riguardanti il virus che in Cina sta mietendo diverse vittime, aumentando i casi di contagio anche in altri stati. Già 224 quelli ufficiali e quattro le vittime. Il virus, la cui origine sarebbe stata identificata in un mercato del pesce di Wuhan, – come confermato da Zhong Nanshan, un esperto della Commissione della salute pubblica del governo di Pechino – può trasmettersi da uomo a uomo. Nel solo fine settimana, in Cina, sono stati segnalati oltre 139 nuovi casi ufficiali di contagi. Il batterio è un coronavirus della famiglia della SARS, che tra il 2002 e il 2003 fece almeno 650 morti in Cina e a Hong Kong, e si manifesta con i sintomi della polmonite. Cina, allarme virus: convocato Comitato d’emergenza Le persone colpite dal nuovo virus si moltiplicano quotidianamente: alcuni casi sono stati segnalati a Pechino e a Shenzhen, ma anche in ... urbanpost

ranocchia3 : RT @PieraBelfanti: Virus Cina, quarta vittima. L’allarme: “Il virus si trasmette da uomo a uomo” - La Stampa - patriziaandreoz : RT @ArturoParco: #movimentoarturo Virus Cina, quarta vittima. L’allarme: “Il virus si trasmette da uomo a uomo” - La Stampa - chianesef1 : Virus Cina, quarta vittima. L’allarme: “Il virus si trasmette da uomo a uomo” - La Stampa -