Ciclone bomba in Canada, inviato l’esercito a Terranova per aiutare le persone ad uscire di casa: muri di neve bloccano porte e garage [FOTO] (Di martedì 21 gennaio 2020) Giorni dopo che una mostruosa tempesta di neve ha scaricato quantità record di neve su parti del Canada atlantico, il governo federale del Paese ha ordinato l’assistenza dell’esercito per alcune delle località più colpite. Maltempo, Ciclone bomba provoca un’apocalittica tempesta invernale in Canada: auto e case sepolte dalla neve, dichiarato lo stato di emergenza FOTO e VIDEO Un nuovo record giornaliero è stato stabilito a Saint John’s, capitale della provincia di Terranova e Labrador, dopo i 76,2cm di neve caduti venerdì 17 gennaio, che hanno battuto il precedente primato di 68,4cm del 5 aprile 1999. Con l’ulteriore neve caduta nel weekend, le quantità in città hanno raggiunto i 90cm. Sembra che l’Aeroporto di Saint John’s abbia avuto il suo gennaio più nevoso mai registrato con 166cm registrati finora, ma la notizia deve essere ancora confermata. In altre comunità, come Mount ... meteoweb.eu

