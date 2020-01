Cibo fotovoltaico: una possibile rivoluzione. Peccato che si rischino nuovi problemi (Di martedì 21 gennaio 2020) L’articolo di pochi giorni fa sul “Cibo in provetta” di George Monbiot ha avuto poca risonanza in Italia. Dove se ne è parlato è stato visto come una sciocchezza, una fantasia, o anche un’invenzione del demonio, una reazione sul tipo di quella dei contadini francesi di qualche secolo fa quando hanno visto le prime mongolfiere in volo. Ma la mia impressione è che Monbiot abbia davvero visto qualcosa di importante che “bolle in pentola” (letteralmente) per il futuro. Vi riassumo l’idea. Si usa energia rinnovabile, tipicamente fotovoltaica, per spaccare la molecola dell’acqua, ottenendo idrogeno, che poi si fa reagire con il CO2 atmosferico con l’aiuto di batteri, sintetizzando zuccheri, grassi e proteine. Da qui si possono preparare sostanze commestibili. La faccenda è complicata ma i dettagli li potete leggere in un rapporto di “RethinkX”. Monbiot racconta di aver mangiato un pancake ... ilfattoquotidiano

