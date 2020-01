Chiara Ferragni senza mutande: la foto infiamma il web (Di martedì 21 gennaio 2020) Chiara Ferragni è tornata a mostrarsi sui social con uno scatto in cui sembra non indossare la biancheria intima: i fan si sono complimentati con lei per la sua forma smagliante e per la sua foto seducente, ma ovviamente non sono mancate anche le critiche da parte degli haters. Chiara Ferragni: la foto senza reggiseno e con dei jeans che sembrano mostrarla senza biancheria intima, la fashion blogger Chiara Ferragni ha infiammato il web: come sempre i suoi fan si sono divisi tra sostenitori e “contrari” allo scatto. Tra di loro c’è infatti chi ha accusato la fashion blogger di postare foto “poco decorose” per il suo ruolo di madre o accusandola di contenuti volgari. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@ChiaraFerragni) in data: 19 Gen 2020 alle ore 3:01 PST Chiara Ferragni ha sempre risposto per le rime alle ... notizie

_getyourhearton : chiara ferragni sta tremando - Luca_zone : Bei tempi quando vi preoccupavate di Chiara Ferragni a #Sanremo2020 ...magari ci fosse un nome come il suo -