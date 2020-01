Chi vuol essere Milionario? torna su Canale 5 in prima serata con un nuovo aiuto (Di martedì 21 gennaio 2020) Chi vuole essere Milionario? Gerry Scotti dal 22 gennaio con 7 nuovi appuntamenti in prima serata. L’aiuto del pubblico sostituito dallo Switch Da mercoledì 22 gennaio torna su Canale 5 in prima serata l’appuntamento con lo storico quiz Chi vuol essere Milionario? condotto da Gerry Scotti. Sette nuovi appuntamenti per i concorrenti che proveranno la scalata al milione attraverso le tradizionali 15 domande. Il nuovo aiuto Anche una formula consolidata può essere rinnovata. Così dopo l’introduzione dell’aiuto Chiedilo A Gerry, viene sostituito l’aiuto del pubblico, al suo posto arriva lo Switch il concorrente potrà decidere di cambiare una domanda su cui non si sente particolarmente preparato, certo non è detto che l’altra domanda sia più semplice. La domanda attiva viene annullata e sostituita con una nuova, del medesimo valore in denaro. Restano ... dituttounpop

AnnaAscani : Il leader dell’opposizione Salvini definisce “vecchio sistema” la #Consulta. Simili attacchi dovrebbero ricordare… - Aureliano7070 : RT @ziaarsenico: Una cosa sola ho imparato nella vita: Non fatevi MAI in quattro per NESSUNO Darai 10 e pretenderanno 100. Farai del tuo… - OrazioCovolo : @MaxTomorrow Quando si insulta, vuol dire nn avere argomenti. ne da una parte che dall'altra... Questi sono bambocc… -