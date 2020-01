Chi vuol essere milionario, Gerry Scotti confessa: “Non è servito…” (Di martedì 21 gennaio 2020) Gerry Scotti prima di Chi vuol essere milionario: “I soldi non sono niente!” Domani sera Gerry Scotti tornerà protagonista su Canale5 con Chi vuol essere milionario. Il game show tornerà in prima serata con sette nuove puntate tutte da gustare. Gerry Scotti ha rotto il silenzio sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni parlando del suo passato, dei sacrifici fatti e del rapporto con il denaro. “essere ricco aiuta ma non è servito a impedire che mia mamma e mio papà lasciassero questo mondo”. Sono state queste le parole di Gerry Scotti che ha proseguito sottolineando: “I soldi sono tutto, ma in fondo sono niente”. Il conduttore di Chi vuol essere milionario? ha raccontato di aver sempre lavorato nella sua vita e di aver svolto le professioni più disparate: “Io le cose ho sempre dovuto sudarmele, non ho mai avuto una paghetta ciclica”. Gerry ... lanostratv

