Chi sono i Me contro Te e trama del loro film al cinema (Di martedì 21 gennaio 2020) Chi sono i Me contro Te e trama del loro film al cinema È uscito al cinema da qualche giorno il film del duo Me contro Te, gli youtuber Luì e Sofì debuttano al sui grandi schermi con una divertente storia che gli italiani stanno già apprezzando. Chi sono i Me contro Te Amati soprattutto dai bambini e dai ragazzini, i Me contro Te sono un duo che spopola su YouTube grazie ai loro divertenti contenuti che pubblicano assiduamente sulla loro pagina. Se avete dei bambini, un fratello più piccolo oppure un nipotino, non potete non conoscere la frase con cui iniziano i loro video “ciao, io sono Luì e lei è Sofì”. Ma chi sono esattamente i Me contro Te? Luigi Calagna (27 anni) e Sofia Scalia (22 anni) sono due giovani ragazzi siciliani che hanno aperto un canale YouTube dandogli il nome con cui li conosciamo proprio perché il loro format si basa su sfide e challenge che li ... termometropolitico

matteorenzi : Chi ha fatto la promessa scout conosce i nostri valori, più forti di qualsiasi ironia sui calzoni corti. Gli scout… - agorarai : Caso #Gregoretti 'la maggior parte degli italiani, anche chi non vota Lega, è d'accordo con Salvini su immigrazione… - zaiapresidente : ?? Chi ha detto che i castelli più spettacolari sono nella Valle della Loira in Francia? Guardate cosa abbiamo in Ve… -