Chi è Rula Jebreal, l’ospite del Festival che ha infiammato l’opinione pubblica (Di martedì 21 gennaio 2020) Come ogni anno il periodo che precede l’inizio del Festival di Sanremo è denso di polemiche. Quella che ha più interessato l’opinione pubblica quest’anno ha riguardato la partecipazione alla kermesse di Rula Jebreal, un nome che a molti non ha detto nulla. Cerchiamo quindi di capire chi è questa donna e perché la sua (eventuale) partecipazione ha suscitato tante polemiche. Rula Jebreal: un’infanzia difficile, l’Italia e il giornalismo Rula Jebreal è nata ad Haifa, in Israele, nel 1973 (possiede anche i passaporti palestinese e italiano). Il padre, imam a Gerusalemme, decise di portare la piccola Rula e sua sorella Rania in un collegio/orfanotrofio, in seguito al suicidio della madre. Rula resta nel collegio di Dar-El Tifel dal 1978 al 1991, trovando nella fondatrice, Hind Husseini, una seconda madre e un mentore. Nel 1993 riceve una borsa di studio dal governo italiano e si ... thesocialpost

