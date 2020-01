Chi è Giovanni Vetere il (non) modello che ha sfilato per Gucci (Di martedì 21 gennaio 2020) Romano, con studi a Londra Giovanni Vetere, 24 anni, ha sfilato per la prima volta per Gucci. Molto apprezzato all'estero, le sue performance, come Fleas in My Scales, uniscono arte e natura. GQ lo ha incontrato nel backstage della sfilata di Milano. Come è andata la prima volta in passerella? «Ero molto emozionato. Perché ci sono molte cose a cui devi pensare. Come sto camminando? Sto andando troppo veloce, troppo piano, sono sotto la luce? Prima di salire in passerella pensavo fosse più difficile, ma poi è andato tutto molto bene anche perché il team di Gucci è una famiglia, e hanno fatto di tutto per farmi sentire a casa. Così prima dello show sono riuscito a sciogliere la tensione, e ho capito che il segreto per una buona riuscita era rimanere sè stessi. Camminare come quando sei per strada, non c'è nulla di speciale che ... gqitalia

virginiaraggi : A breve apriranno i cantieri per il rifacimento della galleria Giovanni XXIII, una bella notizia per la città. Ma c… - movidaparty : anche se le persone non ci sono piu ..vivono sempre nei nostri cuori siamo noi a renderli vivi per sempre ..per que… - SignorAldo : RT @agorarai: Cina, il virus misterioso passa da uomo a uomo: 'Virus meno aggressivo della Sars, ma dal punto di vista della diffusione può… -