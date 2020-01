Chi è Alketa Vejsiu, la conduttrice che affiancherà Amadeus a Sanremo (Di martedì 21 gennaio 2020) Nel presentare le donne che lo accompagneranno sul palco per il prossimo Festival di Sanremo, Amadeus l’ha definita “l’Antonella Clerici albanese”, aggiungendo che è molto brava e molto bella. Ma a parte queste informazioni, cosa sa il pubblico italiano di Alketa Vejsiu? Probabilmente non molto, anche se si tratta di una delle conduttrici più importanti della televisione albanese, con interessi che spaziano dalla musica alla moda, dal giornalismo al marketing. Alketa Vejsiu: presentatrice e imprenditrice Nata nel 1984 a Tirana, Alketa Vejsiu ha iniziato fin da piccola a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Ancora ragazza partecipa a programmi radiofonici nelle emittenti private della capitale albanese e a 17 anni viene scelta come conduttrice dello show televisivo 12 Dreams of a Summer Night. Da quel momento in poi conduce molti altri format, tra cui le versioni ... thesocialpost

