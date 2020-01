Chi c’è dietro il network di IoSonoItalia e il gruppo Liberazione italiana (Di martedì 21 gennaio 2020) Chi c’è dietro la pagina IoSonoItalia di una giovane quindicenne di Brescia che in questi giorni ha fatto parlare di se per la presunta aggressione subita sabato 18 gennaio 2020 senza però trovare riscontro dalle autorità e pubblicando un referto medico rubato da un’altra storia? Secondo alcuni utenti, come nel caso di RadioSavana, si tratterebbe di un account creato ad arte «dalla sinistra» per mettere in difficoltà l’area sovranista. In questo articolo ripercorro tutto un filone che avevo già scoperto in parte nell’aprile del 2019 e che avevo condiviso con una collega per discutere del fenomeno IoSonoItalia. Il network risulta associato a un gruppo o associazione chiamata Liberazione italiana. Il referto e l’anonimato Il referto medico che aveva condiviso per sostenere l’aggressione non era suo e lo ha ammesso solo dopo che qualche ... open.online

M5S_Senato : C’è chi pensa che fare la vittima e mentire agli italiani sul caso #Gregoretti serva al Paese, noi crediamo che le… - matteosalvinimi : Incredibile quanta gente c’è stasera con la Lega in piazza a Lamezia Terme!!!?????? Alla faccia del PD e a chi non vuo… - bobogiac : C’è bisogno di aggiungere qualcosa? Una persona massacrata sui media e sui social per mesi. Chi lo ripagherà mai pe… -