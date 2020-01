Che fine ha fatto il Trattato Italia-Libia? (Di martedì 21 gennaio 2020) In queste ultime settimane l’Italia ha dimostrato di voler tornare a giocare un ruolo politico di primo piano nel Mediterraneo. Quanto fatto in preparazione della Conferenza di Berlino sulla Libia e quanto detto, almeno fino a ora, sul rilancio della missione Sophia, dimostrano un cambio di atteggiamento più attento ai problemi da affrontare piuttosto che la propaganda sulla “difesa delle frontiere” e la “lotta agli scafisti”.In attesa che a Ginevra si avvii il dialogo tra le fazioni libiche, e che si torni a Berlino per un altro passaggio coi partner internazionali, occorre l’Italia faccia chiarezza sul passato e in particolare sullo stato dell’arte delle relazioni formali con la Libia. Più che il famigerato memorandum d’intesa con Tripoli in scadenza a breve, occorre una ricognizione documentata dell’applicazione del ... huffingtonpost

