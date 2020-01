Che fine ha fatto Hidetoshi Nakata? Dalle tradizioni giapponesi alla passione per i gioielli (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Nato a Yamanashi in Giappone il 22 gennaio 1977, Hidetoshi Nakata è stato protagonista nel calcio europeo e italiano, in particolare. La sua carriera inizia in patria con la maglia del Bellmare Hiratsuka. E’ il Perugia a portarlo nel nostro Paese per 3,5 milioni di dollari. Esordio show per Nakata in Serie A. Una doppietta contro la Juventus. Per lui saranno 12 i gol in 47 presenze. Terminata l’avventura a Perugia, passò alla Roma per 30 miliardi di lire più il cartellino di Dmitrij Alenicev. Nella Capitale non ebbe la stessa fortuna avuta in Umbria. Riesce comunque a segnare 5 gol nell’annata dello scudetto giallorosso. Nell’estate del 2001 si trasferisce al Parma per 60 miliardi di lire; per gli emiliani si rivelò fondamentale nel trionfo in Coppa Italia. Nelle successive avventure con Bologna e Fiorentina non riuscì però a fare bene come in passato. L’ultima ... calcioweb.eu

