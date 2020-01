Che Dio Ci Aiuti 6: Il ritorno di Diana Del Bufalo, l'addio di Cristiano Caccamo (Di martedì 21 gennaio 2020) Secondo alcune voci che circolano sul web, nella nuova stagione dell'amata serie di Rai 1 vedremo Caccamo abbandonare il cast, e la Del Bufalo tornare a farne parte. comingsoon

antoniospadaro : Mentre in tutte le religioni è l’uomo che offre e sacrifica qualcosa a Dio, nell’evento Gesù è Dio che offre il pro… - CardRavasi : In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia… - micillom5s : 20 anni sono tanti, una gestione lunghissima di #strutture varie costruite con i #soldi dei #cittadini C'è stata… -