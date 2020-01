Cessione Roma, settimana decisiva per il passaggio di consegne. Le ultime (Di martedì 21 gennaio 2020) Cessione Roma, settimana decisiva per il passaggio di consegne da James Pallotta a Dan Friedkin. Le ultime novità Quella da poco iniziata è una settimana decisiva per la Cessione della Roma. A Milano da giorni sono tornati gli uomini di Dan Friedkin. Firmata a fine dicembre la lettera d’intenti per la Cessione del club, a giorni si chiuderà la due diligence, poi si passerà alla stesura dei contratti e delle varie clausole. Secondo quanto scritto da Il Tempo, a quel punto i tempi del closing dipenderanno dalle scelte dell’acquirente: se verrà aperta una procedura di verifica sia nazionale sia internazionale, serviranno 60 giorni per completarla. Altrimenti si può chiudere già nella prima metà di febbraio. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

