C’era anche un bambino nell’agguato degli ultras in cui è morto il tifoso della Vultur (Di martedì 21 gennaio 2020) Per capire ancor di più la gravità di quanto accaduto nei pressi dell’area di sosta di Tolve domenica 19 gennaio 2019, occorre analizzare questo ulteriore dettaglio emerso dalle indagini della mobile, che si sta occupando della morte del 39enne Fabio Tucciariello in uno scontro ultras del Melfi e della Vultur Rionero in Basilicata. L’agguato, che a questo punto sembra essere stato preparato, rischiava di coinvolgere anche un minore che viaggiava in una delle cinque auto di tifosi del Melfi prese d’assalto dal gruppo organizzato dei tifosi della Vultur. LEGGI anche > Fabio Tucciariello, il tifoso della Vultur di 39 anni, è stato ucciso dopo uno scontro ultras Scontro ultras del Rionero e del Melfi: c’era anche un bambino di 10 anni Fabio Tucciariello faceva parte del gruppo dei tifosi della Vultur che aveva provato a bloccare il traffico delle automobili di ... giornalettismo

