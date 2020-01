CENTRO METEO EUROPEO: INVERNO ultima chiamata a Febbraio! (Di martedì 21 gennaio 2020) CENTRO METEO EUROPEO: sono uscite le proiezioni mensili per le prossime settimane da parte del CENTRO METEO EUROPEO che sono in grado di giungere fino alla fine del prossimo mese di Febbraio. E' previsto un METEO molto variabile soprattutto dopo il 10 Febbraio, alternando fasi anticicloniche e perturbazioni dal Nord Atlantico. Nel corso della terza decade di Gennaio assisteremo al passaggio di due perturbazioni atlantiche, una a partire da venerdì 24, la seconda per la fine del mese, seguite da un abbassamento delle temperature ma anche da condizioni METEO anticicloniche per diversi giorni. Ma, dopo questo inizio anticiclonico del mese di Febbraio, alla fine della prima decade giungerà una intensa depressione atlantica, inaugurando un periodo di correnti nord occidentali e di clima variabile. Le correnti diventeranno prevalentemente nord-occidentali e si assisterà a passaggi ... meteogiornale

