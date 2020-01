Centenario Alberto-Sordi: boom di prenotazioni, già 10.000 richieste (Di martedì 21 gennaio 2020) Roma – In soli cinque giorni sono gia’ oltre 10mila le prenotazioni per la grande mostra ‘Il Centenario – Alberto Sordi 1920-2020′, che si terra’ dal 7 marzo al 29 giugno nella villa romana dell’attore, aperta al pubblico per la prima volta per celebrare il grande artista a cento anni dalla sua nascita. È li’, in piazzale Numa Pompilio, nascosta nel verde di Caracalla, che si affaccia la leggendaria villa di Albertone, progettata negli anni Trenta dall’architetto Clemente Busiri Vici: uno scenario eccezionale che permettera’ ai visitatori di immergersi nella vita quotidiana, tra le passioni e i segreti di un gigante dello spettacolo ultra-famoso per i suoi film ma poco conosciuto nella dimensione privata. A presentare la mostra, le cui prevendite sono aperte dal 16 gennaio su www.vivaticket.it, sono stati stamattina tra gli ... romadailynews

