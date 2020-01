Cava de’ Tirreni, Fratelli d’Italia chiede “movida sicura e senza risse” (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’Tirreni (Sa) – «La rissa che si è verificata prima all’interno e poi all’esterno di un locale della movida cavese rappresenta l’ennesimo e non più trascurabile campanello d’allarme». Ad affermarlo è Imma Vietri, portavoce provinciale di Salerno e responsabile regionale del Dipartimento Tutela Vittime di Fratelli d’Italia. «Nel corso degli anni, Cava de’ Tirreni ha saputo fare dell’economia dell’intrattenimento un fiore all’occhiello e una fetta importante del Pil cittadino. Il ripetersi di episodi di violenza o di situazioni che mettono a rischio la sicurezza delle persone possono compromettere seriamente l’immagine che Cava è riuscita a costruirsi in questo settore». Il riferimento che la dirigente provinciale di Fdi fa non è solo a quanto accaduto l’altra sera in corso Principe Amedeo ma anche ad un precedente episodio del mese scorso e a ... anteprima24

