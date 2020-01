Caterina Balivo, Marina La Rosa si confessa a Vieni da Me su Pietro Taricone (Di martedì 21 gennaio 2020) Puntata speciale di Vieni da Me, Caterina Balivo ospita in studio Marina La Rosa nel giorno del suo 43esimo compleanno. È nata infatti il 21 gennaio 1977. La bella Caterina accoglie l’ex gieffina sfoggiando un outfit total black con scollatura importante. E spunta tra gli accessori il famoso cerchietto a fascia che suscita sempre discussioni animate tra i fan della presentatrice. Marina si sottopone alle domande al buio e non si tira indietro nemmeno di fronte ai quesiti più scomodi. Si parla del marito Guido Bellitti, ma anche dell’esperienza al Grande Fratello dove non è possibile non ricordare Pietro Taricone. La Rosa ricorda il giorno del suo matrimonio, Marina ha sposato Guido nel 2010: “Lui ha pianto tutto il tempo durante il matrimonio dalla commozione, è molto tenero”. Ma c’è qualcosa che non perdonerebbe mai alla sua dolce metà: le bugie. ... dilei

