Caso Gregoretti, Conte: “La scelta fu tutta di Salvini” (Di martedì 21 gennaio 2020) Sul Caso della nave Gregoretti è tornato a parlare il Presidente del consiglio Conte: nuova frecciata a Salvini Nuova puntata del Caso Gregoretti, la nave che lo scorso 19 luglio aveva soccorso 116 migranti in mare e Matteo Salvini, all’epoca dei fatti Ministro dell’Interno, rifiutò di far sbarcare sul suolo italiano. Per questa vicenda ora … L'articolo Caso Gregoretti, Conte: “La scelta fu tutta di Salvini” proviene da www.inews24.it. inews24

