Caso Allan: dopo Napoli-Fiorentina il brasiliano aveva addirittura lasciato il San Paolo (Di martedì 21 gennaio 2020) Clima teso tra il Napoli e Allan. Il centrocampista brasiliano salterà per certo la sfida di Coppa Italia con la Lazio per problemi fisici, ma la sua posizione era già in bilico dopo la gara con la Fiorentina. L’edizione odierna di Repubblica fa sapere che il brasiliano aveva reagito male alla sostituzione con Diego Demme sabato sera. Non solo solo ha lasciato il campo correndo verso gli spogliatoi, senza salutare nessuno e contrariato per la scelta di Gennaro Gattuso, ma ha lasciato il San Paolo. Allan era stato dunque richiamato per andare coi compagni in ritiro. Poi è arrivata l’esclusione dai convocati per il big match di stasera, che il club ha giustificato con un presunto affaticamento muscolare. Sono in molti a non credere a questa versione e a sposare invece la tesi del provvedimento disciplinare. Una situazione che non ci voleva, specie in un momento in cui il ... calciomercato.napoli

