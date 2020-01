Casa Flotante, la casa sull’albero che sembra galleggiare sulla foresta (Di martedì 21 gennaio 2020) Questa casa sull'albero progettata da Talleresque è perfettamente attaccata al terreno ma sembra essere sospesa in aria come una lanterna, illuminando la foresta circostante, in una delle aree più verdi vicino a Città del Messico. Si chiama casa Flotante, che significa appunto "casa Galleggiante", perché imita la chioma degli alberi. fanpage

