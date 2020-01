Carte d’Identità, attese infinite a Napoli: mancano i dipendenti comunali (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Mancanza di dipendenti, code sempre più lunghe, attese e ritardi infiniti. E’ questo l’iter a cui sono sottoposti i cittadini della I municipalità di Napoli per il rilascio della carta d’Identità elettronica o dei contrassegni H. Un servizio apparentemente banale e scontato ma purtroppo nulla può essere affidato alla banalità del caso. Mentre la pazienza dei cittadini del quartiere Chiaia giorno dopo giorno svanisce nelle snervanti attese per quello che dovrebbe essere un normalissimo servizio garantito degli uffici comunali. Arriva così la denuncia, riportata da “il Mattino”, da parte di un gruppo di cittadini che non ne può più. Attraverso una lettera destinata al sindaco Luigi de Magistris, gli stessi provano a far fronte ad un problema che non riguarda solamente l’area della riviera di Chiaia ma che si espande per i vari uffici municipali ... anteprima24

Furti d’identità per truffe con Carte di credito - 18 arresti : Truffavano ignare vittime in tutta Italia, con la complicità di funzionari postali e bancari che fornivano nominativi e dati sensibili, con false carte di credito con cui venivano prosciugati i risparmi. E' di 18 arresti (10 in carcere e 8 ai domiciliari) e un obbligo di dimora il bilancio di un'operazione dei carabinieri svolta tra le province di Roma e Napoli. Sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata ...

