Carnevale Ambrosiano: la storia e le maschere (Di martedì 21 gennaio 2020) Il Carnevale Ambrosiano di Milano è ormai alle porte. Le sue origini sono differenti rispetto al tradizionale Carnevale che si festeggia nel resto d’Italia. Per questo motivo, il Carnevale Ambrosiano è anche una delle feste più affascinanti di questo periodo. La differenza sostanziale è rappresentata dalla data in cui ricade il rito Ambrosiano rispetto a quello romano. Di seguito una guida completa al Carnevale Ambrosiano, con un approfondimento sulla storia e le sue maschere. Carnevale Ambrosiano: la storia Il Carnevale Ambrosiano si festeggia in ritardo rispetto al tradizionale Carnevale per colpa di Sant’Ambrogio, il santo protettore del Comune di Milano. Poiché assente dalla sua diocesi a causa di un pellegrinaggio, Ambrogio chiese ai cittadini di posticipare l’inizio della Quaresima alla domenica successiva al Mercoledì delle Ceneri. Da qui il ritardo di quattro ... notizie

