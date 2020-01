“Capri Revolution” chiude con l’evento “Che il Mediterraneo sia” (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiVenerdì 24 gennaio 2020, alle ore 17.30, presso la Pinacoteca Provinciale (Palazzo Pinto), in via Mercanti 63, a Salerno, si terrà l’evento di chiusura della mostra fotografica Capri Revolution, dall’Isola Azzurra al Parco del Cilento con la proiezione di cortometraggi realizzati dagli allievi dal CPIA (Centro Provinciale Istruzione Adulti) di Salerno nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola. “Il Mar Mediterraneo da sempre è stato motivo di incontro e di scontro …..è custode di storie e di speranze, non sempre realizzate . Parlare di mare non è facile con i nostri alunni, perché per molti di essi ha rappresentato l’ostacolo più grande da oltrepassare ma con delicatezza e attenzione nei confronti del loro mondo emotivo abbiamo esplorato cosa significa la parola Mare e dalle loro parole si è andata delineando la coreografia che vedrete. La ... anteprima24

