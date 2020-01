Caporalato, duemila braccianti in Basilicata senza cure mediche né acqua potabile: il rapporto di Medici Senza Frontiere (Di martedì 21 gennaio 2020) Di giorno lavorano duramente nei campi, di notte vivono in baracche fatiscenti, senza acqua potabile: sono i duemila migranti impiegati come braccianti a Metaponto in Basilicata, le cui storie sono state raccolte da un rapporto di Medici senza Frontiere, “Vite a giornata. Precarietà ed esclusione nelle campagne lucane” presentato oggi in un evento pubblico a Matera. Tra luglio e novembre 2019 gli operatori hanno offerto cure mediche in sette insediamenti, tra cui l’ex-Felandina, baraccopoli in cui vivono ammassati i lavori stagionali. Vite senza diritti e senza tutele, passando da un ingaggio all’altro in completo stato di esclusione, privati perfino la possibilità di ricevere cure mediche. Metaponto è una frazione del comune di Bernalda, in provincia di Matera, che conta circa mille abitanti: nelle sue campagne lavorano duemila braccianti. Medici senza Frontiere, in ... ilfattoquotidiano

