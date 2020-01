CAOS LIBIA/ Così la Turchia può creare nuovi conflitti nel Mediterraneo (Di martedì 21 gennaio 2020) Alla complessità del caso libico sembra si sia aggiunto un rischio di conflitti più gravi nel Mediterraneo a causa dell'espansionismo turco ilsussidiario

ChiodiDonatella : RT @Franciscovota: @ChiodiDonatella @michelamercuri @marco_petrelli Piaccia oppure no sono realtà tribali che hanno bisogno di un uomo fort… - Franciscovota : @ChiodiDonatella @michelamercuri @marco_petrelli Piaccia oppure no sono realtà tribali che hanno bisogno di un uomo… - GhitaIacono : RT @Lantidiplomatic: Nel 2011 #Russia e #Turchia non hanno fermato la #NATO in #Libia. Ora le loro voci sono più forti e cercano di porre… -