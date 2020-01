Cannabis terapeutica, in Sicilia il farmaco sarà gratis (Di martedì 21 gennaio 2020) I pazienti Siciliani che ricorrono alla Cannabis terapeutica non dovranno più pagare. La Regione Siciliana, infatti, con un decreto firmato dall’assessore alla Sanità Ruggero Razza, si farà carico delle spese sostenute dai pazienti affetti da dolore cronico e neuropatico e da spasticità da sclerosi multipla, e che si rivolgeranno alle strutture sanitarie pubbliche. Spetterà ai medici delle Aziende sanitarie pubbliche regionali, specialisti di anestesia e rianimazione, neurologia e dei centri di terapia del dolore prescrivere ai pazienti la terapia con la Cannabis. La durata massima per il trattamento è di sei mesi. Il preparato potrà essere richiesto dal paziente nelle farmacie ospedaliere che, però, al momento non producono il farmaco. Questo significa che, almeno inizialmente, la Regione sarà chiamata a stipulare convenzioni con i privati. Questo non è altro che il ... open.online

