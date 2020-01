Cannabis terapeutica in Sicilia: chi può beneficiarne (Di martedì 21 gennaio 2020) La Cannabis terapeutica in Sicilia adesso sarà gratuità per il trattamento di alcune patologie. Lo ha stabilito la Regione, che si farà carico delle spese secondo quanto riportato nel decreto firmato da Ruggero Razza, assessore alla Sanità. Come evidenziato da molti studi medici, la Cannabis ha moltissimi effetti benefici per il trattamento di alcune condizioni dolorose e per alcune patologie. Da Gennaio 2017 infatti la Cannabis terapeutica non è più illegale, e può essere tranquillamente acquistata nelle farmacie che la hanno a disposizione. “Ringraziamo l’assessore Razza per la sensibilità dimostrata e per il decreto appena firmato, è un risultato importante, come associazioni continueremo la nostra azione affinché sia allargata la platea di patologie per la somministrazione gratuita del farmaco”. Sono le dichiarazioni di Giuseppe Brancatelli di Bister, un ... notizie

