Cannabis terapeutica, il farmaco sarà gratuito in Sicilia: ecco chi potrà richiederlo (Di martedì 21 gennaio 2020) La Cannabis per uso terapeutico sarà gratis in tutta la Sicilia. Lo prevede un decreto firmato dall’assessore alla Sanità, Ruggero Razza: il farmaco sarà fornito gratuitamente ai pazienti affetti da dolore cronico e neuropatico e da spasticità da sclerosi multipla che si rivolgeranno alle strutture pubblica, perché la Regione Sicilia si farà carico di tutte le spese. Altre regioni d’Italia prevedono già che i farmaci a base di Cannabis erogati dalle aziende ospedaliere siano a carico del sistema sanitario. Analogamente a quanto succede in altre regioni, anche in Sicilia non tutti i medici potranno prescrivere il farmaco, spiega il decreto: spetta solo a quelli delle aziende sanitarie pubbliche regionali, agli specialisti di anestesia e rianimazione, al personale medico di neurologia e dei centri di terapia del dolore. Se idonei, potranno prescrivere ai pazienti la terapia ... ilfattoquotidiano

SkyTG24 : Cannabis terapeutica, farmaco gratis in Sicilia - fattoquotidiano : Cannabis terapeutica, il farmaco sarà gratuito in Sicilia: ecco chi potrà richiederlo - LaStampa : Cannabis terapeutica, farmaco gratis in Sicilia -