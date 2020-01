Cannabis, farmaci gratis per uso terapeutico (Di martedì 21 gennaio 2020) Ok al rimborso dei farmaci a base di Cannabis da parte della Regione Siciliana. Il via libera e' arrivato con un decreto dell'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, che approva il documento 'Preparazioni magistrali a base di Cannabis per uso medico - Linee di indirizzo di utilizzo e rimborsabilita' a carico del Servizio sanitario regionale'. L'erogazione con oneri a carico del servizio sanitario regionale "e' prevista - si legge nelle linee di indirizzo che disciplinano nel dettaglio le modalita' di utilizzo dei farmaci - per i pazienti residenti in Sicilia che presentano inadeguata risposta o intolleranza alle terapie convenzionali".Sono essenzialmente tre le categorie di pazienti che potranno usufruire dei farmaci gratuitamente: quelli affetti da un "dolore cronico moderato-severo" risultato "refrattario" alle normali terapie farmacologiche; quelli affetti da ... ilfogliettone

