Cancro, scoperta cellula T che potrebbe uccidere ogni tipo di tumore: possibile rivoluzione (Di martedì 21 gennaio 2020) Un team di ricerca internazionale guidato da scienziati dell'Università di Cardiff ha scoperto un nuovo tipo di cellula immunitaria (una cellula T) che potrebbe essere in grado di uccidere ogni tipo di tumore. Nei test condotti in laboratorio queste cellule hanno riconosciuto ed eliminato le cellule cancerose di numerose neoplasie, lasciando intatte quelle sane. fanpage

