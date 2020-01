Caleb, online il trailer del nuovo film di Roberto D’Antona (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Qualche mese fa vi avevamo annunciato il ritorno sul set di Roberto D’Antona e della sua crew per un nuovo film targato L/D Production Company. Ora è finalmente disponibile il trailer online di Caleb! Ricordiamo a tutti la trama: Rebecca è sulle tracce di sua sorella, una giovane giornalista scomparsa mentre stava indagando su una serie di incresciosi eventi. Le sue ricerche la conducono fino a Timere, un luogo remoto e lontano dal frastuono della quotidianità, un luogo in cui vige il rigore del silenzio e il timore di qualcosa di oscuro. Qui Rebecca incontrerà uno stravagante scrittore e il custode della chiesa del paese, ma soprattutto incontrerà Caleb, un uomo affascinante, ricco ed elegante il cui sguardo tenebroso nasconde un agghiacciante segreto. Ed è proprio in questo luogo, il cui tempo sembra muoversi tra le ombre e la minaccia è sempre all’erta, che presto Rebecca verrà ... nerdgate

zazoomblog : Caleb online il trailer del nuovo film di Roberto D’Antona - #Caleb #online #trailer #nuovo - zazoomnews : Caleb online il trailer del nuovo film di Roberto D’Antona - #Caleb #online #trailer #nuovo -